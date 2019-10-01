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Застройщик показал ход работ на ЖК "Медовый-2" в октябре

Киев • УНН

 • 27174 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Строительство нового жилого комплекса "Медовый-2" ведется на ул. Петра Радченко, 27 в Соломенском районе столицы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "ХК "Киевгорстрой".

Застройщик показал ход работ на ЖК "Медовый-2" в октябре

Так, сегодня в доме №1 обустраивают вертикаль подвального помещения, проводят монолитно-каркасные работы. В доме №2, 1 секция, проводят работы по устройству свайного поля. Начали работу по устройству наружных сетей.

Введение комплекса запланировано на декабрь 2021 года.

ЖК "Медовый-2" - это комплекс из трех 26-этажных домов, который станет гармоничным дополнением ЖК "Медовый". Архитектура комплекса, его придомовая территория, оформление входных групп будут выполнены в одном дизайнерском стиле, напоминающие пчелиные соты и делают его неповторимым.

В комплексе запроектированы квартиры различных планировок - от студий площадью 30 кв. м до двухуровневых квартир в 200 кв. м. Все три дома будут иметь коммерческие помещения, которые можно будет приобрести для открытия продовольственных магазинов, аптек, ресторанов, детских и развлекательных кружков, чтобы жители новостроек могли получить максимум качественных товаров и услуг, даже не выходя за территорию своего комплекса.

Комплекс будет иметь подземный паркинг и гостевую парковку и удобную транспортную развязку - будет построена новая дорога, расширены две основные дороги возле комплекса, обустроены тротуары.

Стоимость квадратного метра от 16 490 грн. Квартиры в комплексе можно купить в рассрочку с первым взносом от 30% и в кредит, который предоставляют банки-партнеры компании. Справки по тел.: (044) 299-43-34.

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