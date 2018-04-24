Заборони алкоголю призводять до збільшення його споживання - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Останніми роками в Україні кількість вживання спиртного на душу населення збільшилася в рази. Про це в своєму блозі написала координатор комітету з роздрібної торгівлі ЄБА Юлія Загарій, передає УНН.
“Статистика показує, що в останні роки в Україні складається не дуже сприятлива динаміка вживання алкогольної продукції. Кількість спиртного, яке вживає одна людина, збільшилася в рази, а найбільше насторожує те, що проблема значно “помолодшала”, — вважає вона.
Влада хоче вирішити проблему шляхом наділення місцевих властей повноваженнями обмежувати продаж алкоголю (законопроект № 3149).
Однак, за словами Ю.Загарій, такий шлях свідомо програшний і може спровокувати лише зростання показників вживання нелегального алкоголю.
Більш того, нелегальний алкоголь в більшості випадків не відповідає вимогам якості та безпеки продукції. Це може привести до загрози здоров’ю споживачів, заявила екперт.
Крім цього, згідно із заявою представника ЄБА, законопроект 3149 грає “на руку” власникам ресторанів і кафе.
“Необґрунтоване встановлення на законодавчому рівні винятків серед кола суб’єктів господарювання, на які можуть поширюватися заборони на продаж алкоголю в нічний час, прийняті відповідними місцевими радами, по суті, є легалізованим проявом надання привілеїв і переваг на ринку алкогольних напоїв і містить ознаки порушення норм законодавства України про захист економічної конкуренції. Адже незрозуміло, яким чином планується досягти позитивного ефекту і знизити рівень споживання алкоголю населенням і рівень злочинності в Україні в цілому за умови, що заклади ресторанного господарства будуть надавати доступ до алкоголю без обмежень за часом і території”, - підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада прийняла проект закону України №3149. Документ дає право місцевій владі на власний розсуд встановлювати тимчасові обмеження на продаж алкогольних напоїв у стаціонарних торгових точках.
В ЄБА тоді закликали Президента України його не підписувати. Однак вчора стало відомо, що П.Порошенко закон таки підписав.