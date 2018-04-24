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Запреты алкоголя приводят к увеличению его потребления - эксперт

Киев • УНН

 • 10054 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В последнее годы в Украине количество употребления спиртного на душу населения увеличилось в разы. Об этом в своем блоге написала координатор комитета по розничной торговле ЕБА Юлия Загарий, передает УНН.

Запреты алкоголя приводят к увеличению его потребления - эксперт

“Статистика показывает, что в последние годы в Украине складывается не очень благоприятная динамика употребления алкогольной продукции. Количество спиртного, которое употребляет один человек, увеличилось в разы, а больше всего настораживает то, что проблема значительно “помолодела”, — считает она.

Власти хотят решить проблему путем наделения местных властей полномочиями ограничивать продажу алкоголя (законопроект №3149).

Однако, по словам Ю.Загарий, такой путь заведомо проигрышный и может спровоцировать лишь рост показателей употребления нелегального алкоголя.

Более того, нелегальный алкоголь в большинстве случаев не соответствует требованиям качества и безопасности продукции. Это может привести к угрозе здоровью потребителей, заявила экперт.

Кроме этого, согласно заявлению представителя ЕБА, законопроект 3149 играет “на руку” владельцам ресторанов и кафе.

“Необоснованное установление на законодательном уровне исключений среди круга субъектов хозяйствования, на которых могут распространяться запреты на продажу алкоголя в ночное время, принятые соответствующими местными советами, по сути, является легализированным проявлением предоставления привилегий и преимуществ на рынке алкогольных напитков и содержит признаки нарушения норм законодательства Украины о защите экономической конкуренции. Ведь непонятно, каким образом планируется достичь положительного эффекта и снизить уровень потребления алкоголя населением и уровень преступности в Украине в целом при условии, что заведения ресторанного хозяйства будут предоставлять доступ к алкоголю без ограничений по времени и территории”, — подчеркнула она.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла проект закона Украины №3149. Документ дает право местным властям на свое усмотрение устанавливать временные ограничения на продажу алкогольных напитков в стационарных торговых точках.

В ЕБА тогда призвали Президента Украины его не подписывать. Однако вчера стало известно, что П.Порошенко закон таки подписал.

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