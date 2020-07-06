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Заборона тортур і допуск міжнародних місій в окупований Крим: в ООН нагадали РФ про зобов'язання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. ООН закликала уряд Російської Федерації виконати свої зобов'язання по дотриманню міжнародних норм в галузі прав людини в окупованому Криму. Про це сказано у другій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН.

"Я настійно закликаю уряд Російської Федерації виконати свої зобов'язання по дотриманню міжнародних норм в галузі прав людини в Криму і дотримуватися зобов'язань, які застосовуються до неї відповідно до міжнародного гуманітарного права. Я також закликаю уряд Російської Федерації забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за дотриманням прав людини і доступ правозахисних неурядових організацій в Крим", - сказав в доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Він також закликав уряд Росії забезпечити безперешкодну свободу пересування між Кримом та іншими частинами України.

"Не менш важливо в повній мірі дотримуватися абсолютної заборони на застосування тортур і забезпечити оперативне, незалежне, неупереджене, ретельне і ефективне розслідування всіх заяв про жорстоке поводження, тортури і насильницькі зникнення в Криму, а також забезпечити право на свободу вираження поглядів, на свободу переконань, право на мирні зібрання та свободу об'єднань, свободу думок, совісті і релігії, що стосуються всіх осіб і груп осіб у Криму без дискримінації за жодних причин", - сказано в доповіді.

Нагадаємо, генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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