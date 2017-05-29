Заборона провезення ноутбуків на всіх міжнародних рейсах розглядається у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі повідомив, що розглядається можливість заборони провезення ноутбуків в салонах пасажирських літаків на всіх міжнародних рейсах, що прибувають або вилітають зі Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Дж.Келлі заявив, що є ознаки “реальної загрози” для цивільної авіації, яку представляють електронні пристрої, що провозяться в ручній поклажі.
Він додав, що терористів переслідує “нав’язлива” ідея “зруйнувати літак в польоті”.
Заборона стане розширенням березневого рішення, яке стосується 50 рейсів, що здійснюються в США щодня з десяти міст Близького Сходу та Північної Африки. Заборона вимагає, щоб всі електронні пристрої більше смартфона перевозилися в зареєстрованому багажі.
Велика Британія ухвалила аналогічні заходи щодо рейсів з Туреччини, Лівану, Йорданії, Єгипту, Тунісу та Саудівської Аравії.
Під час недавнього дев'ятиденного зарубіжного турне президента Дональда Трампа Дж.Келлі зустрічався з представниками Європейської комісії в Брюсселі для обговорення можливої заборони на провезення ноутбуків в салонах літаків.