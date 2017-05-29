Запрет на провоз ноутбуков на всех международных рейсах рассматривается в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Министр внутренней безопасности США Джон Келли сообщил, что рассматривается возможность запрета провоза ноутбуков в салонах пассажирских самолетов на всех международных рейсах, прибывающих или вылетающих из США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Дж.Келли заявил, что есть признаки "реальной угрозы" для гражданской авиации, которую представляют электронные устройства, провозимые в ручной клади.
Он добавил, что террористов преследует "навязчивая" идея "разрушить самолет в полете".
Запрет будет расширением мартовского решения, которое касается 50 рейсов, осуществляемых в США ежедневно с десяти городов Ближнего Востока и Северной Африки. Запрет требует, чтобы все электронные устройства больше смартфона перевозились в зарегистрированном багаже.
Великобритания приняла аналогичные меры по рейсам из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.
Во время недавнего девятидневного зарубежного турне президента Дональда Трампа Дж.Келли встречался с представителями Европейской комиссии в Брюсселе для обсуждения возможного запрета на провоз ноутбуков в салонах самолетов.