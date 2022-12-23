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Заборона московського патріархату: Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить відповідний закон

Заборона московського патріархату: Стефанчук упевнений, що Рада ухвалить відповідний закон

Київ • УНН

 • 553219 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Верховна Рада найближчим часом ухвалить законопроєкт щодо релігійної організації, яка становить загрозу національній безпеці України. У цьому переконаний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

Цитата

"Є рішення президента, рішення РНБО і сьогодні Кабміну поставлена задача у найближчий срок розробити законопроект, який буде одноголосно, я переконаний, прийнятий у ВР, що нам робити далі з будь-якою релігійною організацією, яка створює національну загрозу для безпеки України і ми це приймемо. Я думаю ми зробимо цей законопроект, внесемо його в Раду найближчим часом і проголосуємо", - сказав Стефанчук.

Додамо

Голова ВР також наголосив, що суспільство готове до радикальних рішень, які стосуються питань безпеки України. Крім того, Стефанчук нагадав, що "у нас, за Конституцією, держава відділена від релігії".

"Але це не означає, що будь-хто може посягати на державну безпеку в Україні, прикриваючись релігією", - резюмував він.

Раніше

Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні.

Як повідомляв УНН, Комітет гуманітарної політики на засіданні 9 грудня рекомендував Верховній Раді розглянути законопроект №8221, який передбачає заборону в Україні московського патріархату.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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