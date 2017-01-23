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Заборгованість за кредитними договорами, що укладались з банком “Михайлівський”, суд зобов’язав сплачувати ФК "Фагор"

Заборгованість за кредитними договорами, що укладались з банком “Михайлівський”, суд зобов’язав сплачувати ФК "Фагор"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Суди остаточно визначили, хто має виключне право приймати платежі за кредитними договорами, укладеними з банком “Михайлівський”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Фагор”.

За даними компанії, в ухвалі судової колегії Вищого адміністративного суду від 12 січня 2017 року визнано, що Фонд гарантування вкладів прийняв незаконне рішення про нікчемність договору факторингу між банком “Михайлівський” та фінкомпанією “Плеяда”, яка відступила права вимоги за кредитним портфелем фінкомпанії “Фагор”.

Ще одним рішенням суду підтверджено, що права вимоги за кредитними договорами банка “Михайлівський” належать саме фінкомпанії “Фагор”.

У ФК “Фагор” нагадали, що 19 травня 2016 року банк “Михайлівський” на підставі договору факторингу № 1905 відступив на користь ТОВ “ФК “Плеяда” права вимоги за своїм кредитним портфелем.

"Пізніше ці права вимоги були набуті ТОВ “ФК “Фагор” на підставі договору факторингу № 1 із ТОВ “ФК „Плеяда“. Права вимоги за кредитним портфелем банку „Михайлівський“ досі належать ФК „Фагор“, оскільки не відчужувались ним третім особам.

Отже, після 19 травня 2016 року ПАТ „Банк Михайлівський“ вже не був кредитором за кредитними договорами, права вимоги за якими були ним відчужені згідно договору факторингу (№ 1905). З того часу лише ФК „Фагор“, яким були набуті такі права вимоги, залишався єдиним дійсним кредитором за цими кредитними договорами та лише він мав право видавати довідки про погашення заборгованості за такими кредитними договорами.

Проте, з кінця травня 2016 року, коли в банк „Михайлівський“ увійшла тимчасова адміністрація, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб незаконно та безпідставно повідомляв громадськість, що кредитором за такими кредитними договорами є банк і лише на його користь мають сплачуватись платежі за цими договорами. Фонд гарантування вкладів аргументував свої заяви тим, що договір, на підставі якого банк відступив права вимоги, є нікчемним”, — йдеться у заяві компанії.

У зв’язку із цим до адміністративного суду було подано позов про визнання таких дій та рішень Фонду протиправними.

“Ухвалою адміністративного суду від 03 червня 2016 року у справі № 826/8273/16 банку „Михайлівський“ було заборонено приймати платежі в погашення кредитної заборгованості за договорами, права вимоги за якими ним були відступлені на підставі договору № 1905.

Рішенням адміністративного суду від 10 серпня 2016 року у справі № 826/8273/16 скасовано рішення Фонду щодо встановлення нікчемності договору факторингу № 1905. Таке рішення суду було залишено в силі ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду та набрало законної сили 29 вересня 2016 року.

12 січня 2017 року Вищий адміністративний суд України відхилив касаційні скарги Фонду банку „Михайлівський“ на рішення судів попередніх інстанцій у даній справі. Таким чином, вищою судовою інстанцією було підтверджено, що дії та рішення Фонду щодо встановлення нікчемності договору № 1905 були протиправними.
Отже, всі повідомлення Фонду про необхідність сплачувати платежі за кредитними договорами на користь банку „Михайлівський“ через нікчемність договору № 1905 були неправдивими та безпідставними.

Всі судові рішення підтверджують, що сплачувати за кредитами після 19 травня 2016 року необхідно було виключно на користь ФК „Фагор“. І лише ті клієнти, які здійснювали погашення заборгованості на рахунки ФК „Фагор“ або його партнерів, належним чином виконували зобов’язання за кредитними договорами”, — пояснили в ФК “Фагор”.

В компанії також зауважили, що оскільки отримані банком “Михайлівський” (тимчасовою адміністрацією) платежі не направлялись на погашення заборгованості позичальників за кредитними договорами, довідки про погашення кредитної заборгованості ним не надавалися.

“Раніше Фонд на своєму офіційному сайті запевняв, що після закінчення судових процесів отримані ним платежі будуть направлені на погашення кредитної заборгованості позичальників. Проте Фондом це досі не здійснено, отримані ним платежі не перенаправлені до ФК „Фагор“.

Тому кредитна заборгованість клієнтів, які після 19 травня 2016 року не сплачували платежі на користь ФК „Фагор“, залишилась непогашеною та такі клієнти вимушені повторно сплачувати платежі. При цьому, клієнтам, які довірились Фонду гарантування вкладів та тимчасовій адміністрації банку „Михайлівський“, доведеться тепер сплачувати платежі фінкомпанії „Фагор“ із нарахованими процентами та штрафними санкціями за весь період неналежного виконання зобов’язань із погашення кредитів.

Разом з тим, позичальники, які після 19 травня 2016 року сплатили платежі на користь банку „Михайлівський“ ( тимчасовій адміністрації) мають право витребувати свої кошти на підставі ст. 1212 Цивільного кодексу України або п. 10 ч. 1 ст. 48 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ (залежно від того, до початку ліквідації банку (до 12 липня 2017 року включно) або після початку ліквідації банку (з 13 липня 2017 року), здійснювались такі платежі).

При здійсненні кожного платежу для погашення заборгованості за кредитними договорами рекомендуємо уточнювати реквізити на сайті або в контактному центрі ФК Фагор”, — резюмували в компанії.

Нагадаємо, правова експертиза підтвердила необґрунтованість віднесення банку “Михайлівський” до категорії неплатоспроможних. Крім того, експертиза спростовує звинувачення на адресу керівництва банку “Михайлівський”.

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