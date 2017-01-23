Задолженность по кредитным договорам, которые заключались с банком "Михайловский", суд обязал платить ФК "Фагор"

ukru
19:49 • 53327 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 111118 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110815 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108609 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134817 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113028 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120306 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130179 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140277 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144587 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 108292 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108301 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 57403 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100647 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

17:32 • 27981 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 53367 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 111134 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100647 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 108301 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137115 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145297 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150222 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148718 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152105 просмотра
Актуальное
Задолженность по кредитным договорам, которые заключались с банком "Михайловский", суд обязал платить ФК "Фагор"

Задолженность по кредитным договорам, которые заключались с банком "Михайловский", суд обязал платить ФК "Фагор"

Киев • УНН

 • 15196 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Суды окончательно определили, кто имеет исключительное право принимать платежи по кредитным договорам, заключенным с банком "Михайловский". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Фагор".

По данным компании, в постановлении судебной коллегии Высшего административного суда от 12 января 2017 года признано, что Фонд гарантирования вкладов принял незаконное решение о ничтожности договора факторинга между банком "Михайловский" и финкомпаниям "Плеяда", которая отступила права требования по кредитному портфелю финкомпании "Фагор".

Еще одним решением суда подтверждено, что права требования по кредитным договорам банка "Михайловский" принадлежат именно финкомпании "Фагор".

В ФК "Фагор" напомнили, что 19 мая 2016 года банк "Михайловский" на основании договора факторинга № 1905 отступил в пользу ООО "ФК "Плеяда" права требования по своим кредитным портфелям.

"Позже эти права требования были приобретены ООО "ФК "Фагор" на основании договора факторинга № 1 с ООО "ФК "Плеяда". Права требования по кредитному портфелю банка "Михайловский" до сих пор принадлежат ФК "Фагор", поскольку не отчуждались ним третьим лицам.

Итак, после 19 мая 2016 года ПАО "Банк Михайловский" уже не был кредитором по кредитным договорам, права требования по которым были им отчуждены по договору факторинга (№ 1905). С тех пор только ФК "Фагор", которым были приобретены такие права требования, оставался единственным действительным кредитором по этим кредитным договорам и только он имел право выдавать справки о погашении задолженности по таким кредитным договорам.

Однако, с конца мая 2016 года, когда в банк "Михайловский" вошла временная администрация, Фонд гарантирования вкладов физических лиц незаконно и безосновательно сообщал общественность, что кредитором по таким кредитным договорам является банк и только в его пользу должны выплачиваться платежи по этим договорам. Фонд гарантирования вкладов аргументировал свои заявления тем, что договор, на основании которого банк отступил права требования, является ничтожным", - говорится в заявлении компании.

В связи с этим в административный суд был подан иск о признании таких действий и решений Фонда противоправными.

"Постановлением административного суда от 3 июня 2016 года по делу № 826/8273/16 банка "Михайловский" было запрещено принимать платежи в погашение кредитной задолженности по договорам, права требования по которым им были уступлены на основании договора № 1905.

Решением административного суда от 10 августа 2016 года по делу № 826/8273/16 отменено решение Фонда по установлению ничтожности договора факторинга № 1905. Такое решение было оставлено в силе постановлением Киевского апелляционного административного суда и вступило в законную силу 29 сентября 2016 года.

12 января 2017 года Высший административный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда банка "Михайловский" на решение судов предыдущих инстанций по данному делу. Таким образом, высшей судебной инстанцией было подтверждено, что действия и решения Фонда по установлению ничтожности договора № 1905 были противоправными.
Итак, все сообщения Фонда о необходимости платить платежи по кредитным договорам в пользу банка "Михайловский" из ничтожности договора № 1905 были ложными и безосновательными.

Все судебные решения подтверждают, что платить по кредитам после 19 мая 2016 года необходимо было исключительно в пользу ФК "Фагор". И только те клиенты, которые осуществляли погашение задолженности на счета ФК "Фагор" или его партнеров, должным образом выполняли обязательства по кредитным договорам", - пояснили в ФК "Фагор".

В компании также отметили, что поскольку полученные банком "Михайловский" (временной администрацией) платежи не направлялись на погашение задолженности заемщиков по кредитным договорам, справки о погашении кредитной задолженности ним не предоставлялись.

"Раньше Фонд на своем официальном сайте уверял, что после окончания судебных процессов полученные им платежи будут направлены на погашение кредитной задолженности заемщиков. Однако Фондом это до сих пор не осуществлено, полученные им платежи не перенаправлены в ФК "Фагор".

Поэтому кредитная задолженность клиентов, которые после 19 мая 2016 года не платили платежи в пользу ФК "Фагор", осталась непогашенной и такие клиенты вынуждены повторно оплачивать платежи. При этом, клиентам, которые доверились Фонду гарантирования вкладов и временной администрации банка "Михайловский", придется теперь платить платежи финкомпании "Фагор" с начисленными процентами и штрафными санкциями за весь период ненадлежащего исполнения обязательств по погашению кредитов.

Вместе с тем, заемщики, которые после 19 мая 2016 года оплатили платежи в пользу банка "Михайловский" (временной администрации) имеют право истребовать свои средства на основании ст. 1212 Гражданского кодекса Украины или п. 10 ч. 1 ст. 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (в зависимости от того, до начала ликвидации банка (до 12 июля 2017 включительно) или после начала ликвидации банка (с 13 июля 2017 года), осуществлялись такие платежи).

При осуществлении каждого платежа для погашения задолженности по кредитным договорам рекомендуем уточнять реквизиты на сайте или в контактном центре ФК Фагор", - резюмировали в компании.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. Кроме того, экспертиза опровергает обвинения в адрес руководства банка "Михайловский".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы