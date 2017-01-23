Задолженность по кредитным договорам, которые заключались с банком "Михайловский", суд обязал платить ФК "Фагор"

По данным компании, в постановлении судебной коллегии Высшего административного суда от 12 января 2017 года признано, что Фонд гарантирования вкладов принял незаконное решение о ничтожности договора факторинга между банком "Михайловский" и финкомпаниям "Плеяда", которая отступила права требования по кредитному портфелю финкомпании "Фагор".

Еще одним решением суда подтверждено, что права требования по кредитным договорам банка "Михайловский" принадлежат именно финкомпании "Фагор".

В ФК "Фагор" напомнили, что 19 мая 2016 года банк "Михайловский" на основании договора факторинга № 1905 отступил в пользу ООО "ФК "Плеяда" права требования по своим кредитным портфелям.

"Позже эти права требования были приобретены ООО "ФК "Фагор" на основании договора факторинга № 1 с ООО "ФК "Плеяда". Права требования по кредитному портфелю банка "Михайловский" до сих пор принадлежат ФК "Фагор", поскольку не отчуждались ним третьим лицам.

Итак, после 19 мая 2016 года ПАО "Банк Михайловский" уже не был кредитором по кредитным договорам, права требования по которым были им отчуждены по договору факторинга (№ 1905). С тех пор только ФК "Фагор", которым были приобретены такие права требования, оставался единственным действительным кредитором по этим кредитным договорам и только он имел право выдавать справки о погашении задолженности по таким кредитным договорам.

Однако, с конца мая 2016 года, когда в банк "Михайловский" вошла временная администрация, Фонд гарантирования вкладов физических лиц незаконно и безосновательно сообщал общественность, что кредитором по таким кредитным договорам является банк и только в его пользу должны выплачиваться платежи по этим договорам. Фонд гарантирования вкладов аргументировал свои заявления тем, что договор, на основании которого банк отступил права требования, является ничтожным", - говорится в заявлении компании.

В связи с этим в административный суд был подан иск о признании таких действий и решений Фонда противоправными.

"Постановлением административного суда от 3 июня 2016 года по делу № 826/8273/16 банка "Михайловский" было запрещено принимать платежи в погашение кредитной задолженности по договорам, права требования по которым им были уступлены на основании договора № 1905.

Решением административного суда от 10 августа 2016 года по делу № 826/8273/16 отменено решение Фонда по установлению ничтожности договора факторинга № 1905. Такое решение было оставлено в силе постановлением Киевского апелляционного административного суда и вступило в законную силу 29 сентября 2016 года.

12 января 2017 года Высший административный суд Украины отклонил кассационные жалобы Фонда банка "Михайловский" на решение судов предыдущих инстанций по данному делу. Таким образом, высшей судебной инстанцией было подтверждено, что действия и решения Фонда по установлению ничтожности договора № 1905 были противоправными.

Итак, все сообщения Фонда о необходимости платить платежи по кредитным договорам в пользу банка "Михайловский" из ничтожности договора № 1905 были ложными и безосновательными.

Все судебные решения подтверждают, что платить по кредитам после 19 мая 2016 года необходимо было исключительно в пользу ФК "Фагор". И только те клиенты, которые осуществляли погашение задолженности на счета ФК "Фагор" или его партнеров, должным образом выполняли обязательства по кредитным договорам", - пояснили в ФК "Фагор".

В компании также отметили, что поскольку полученные банком "Михайловский" (временной администрацией) платежи не направлялись на погашение задолженности заемщиков по кредитным договорам, справки о погашении кредитной задолженности ним не предоставлялись.

"Раньше Фонд на своем официальном сайте уверял, что после окончания судебных процессов полученные им платежи будут направлены на погашение кредитной задолженности заемщиков. Однако Фондом это до сих пор не осуществлено, полученные им платежи не перенаправлены в ФК "Фагор".

Поэтому кредитная задолженность клиентов, которые после 19 мая 2016 года не платили платежи в пользу ФК "Фагор", осталась непогашенной и такие клиенты вынуждены повторно оплачивать платежи. При этом, клиентам, которые доверились Фонду гарантирования вкладов и временной администрации банка "Михайловский", придется теперь платить платежи финкомпании "Фагор" с начисленными процентами и штрафными санкциями за весь период ненадлежащего исполнения обязательств по погашению кредитов.

Вместе с тем, заемщики, которые после 19 мая 2016 года оплатили платежи в пользу банка "Михайловский" (временной администрации) имеют право истребовать свои средства на основании ст. 1212 Гражданского кодекса Украины или п. 10 ч. 1 ст. 48 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (в зависимости от того, до начала ликвидации банка (до 12 июля 2017 включительно) или после начала ликвидации банка (с 13 июля 2017 года), осуществлялись такие платежи).

При осуществлении каждого платежа для погашения задолженности по кредитным договорам рекомендуем уточнять реквизиты на сайте или в контактном центре ФК Фагор", - резюмировали в компании.

Напомним, правовая экспертиза подтвердила необоснованность отнесения банка "Михайловский" к категории неплатежеспособных. Кроме того, экспертиза опровергает обвинения в адрес руководства банка "Михайловский".