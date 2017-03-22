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Заборгованість перед "Нафтогазом" за газ скоротилася за тиждень майже на 1,1 млрд грн

Заборгованість перед "Нафтогазом" за газ скоротилася за тиждень майже на 1,1 млрд грн

Київ • УНН

 • 8576 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прострочена заборгованість підприємств теплокомуненерго, теплоцентралей та прямих промислових споживачів перед НАК “Нафтогаз України” за минулий тиждень зменшилася на 1,061 млрд грн і становить близько 32,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.

“Станом на 21 березня 2017 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК „Нафтогаз України“ складає близько 32,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 061 млн грн (3,2%)”, — зазначили у НАК.

Борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 82% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії — близько 9%, борг прямих промислових споживачів — 9%.

При цьому заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 329 млн грн (6,6%). Сумарна заборгованість “Київенерго” становить близько 4 664 млн грн.

Як повідомляв УНН, “Нафтогаз України” запропонував нові ціни на газ для промислових споживачів з 1 квітня 2017 року, знизивши вартість блакитного палива на 10%.

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