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Задолженность перед "Нафтогазом" за газ сократилась за неделю почти на 1,1 млрд грн

Задолженность перед "Нафтогазом" за газ сократилась за неделю почти на 1,1 млрд грн

Киев • УНН

 • 8573 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Просроченная задолженность предприятий теплокоммунэнерго, теплоцентралей и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" за прошедшую неделю уменьшилась на 1,061 млрд грн и составляет около 32,1 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.

"По состоянию на 21 марта 2017 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК" Нафтогаз Украины "составляет около 32,1 млрд. грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1061 млн грн (3,2%) ", - отметили в НАК.

Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 82% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии - около 9%, долг прямых промышленных потребителей - 9%.

При этом задолженность "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 329 млн грн (6,6%). Суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 4664 млн грн.

Как сообщал УНН, "Нафтогаз Украины" предложил новые цены на газ для промышленных потребителей   с 1 апреля 2017 года, снизив стоимость голубого топлива на 10%.

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