Заблукалого у горах на Прикарпатті туриста знайшли мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Туриста, який у суботу ввечері вирішив самостійно піднятися на вершину гори Хом'як та заблукав, знайшли мертвим. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.
"О 16:00 в місцевому потічку села Поляниця, в районі гори Хом’як, виявлено тіло заблукалого туриста. О 18:30 гірські рятувальники на ношах транспортували тіло до автомобіля на відстані близько 1 км та передали працівникам поліції. Причина смерті встановлюється", - сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 23 грудня о 17:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що під час сходження на гору Хом’як заблукав житель Івано-Франківська, який, незважаючи на настання темної пори доби, вирішив самостійно піднятись на вершину гори. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради.