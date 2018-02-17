Заблокувати будівництво "Північного потоку-2" можуть тільки Данія та США - Коболєв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Заблокувати будівництво російського “Північного потоку-2” можуть тільки дві країни — це Данія та США. Про це сьогодні сказав голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“На мій погляд, тепер тільки дві країни у світі мають можливість уплинути на це питання. Перша, це Данія через географічну позицію може заблокувати цей трубопровід. І Штати можуть застосувати санкції. І ці санкції можуть бути руйнівними для долі цього проекту”, — сказав голова “Нафтогазу”.
Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що проект “Північний потік-2” є великим механізмом впливу на Європейський Союз.