Заблокувати будівництво "Північного потоку-2" можуть тільки Данія та США - Коболєв

“На мій погляд, тепер тільки дві країни у світі мають можливість уплинути на це питання. Перша, це Данія через географічну позицію може заблокувати цей трубопровід. І Штати можуть застосувати санкції. І ці санкції можуть бути руйнівними для долі цього проекту”, — сказав голова “Нафтогазу”.

Нагадаємо, спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що проект “Північний потік-2” є великим механізмом впливу на Європейський Союз.