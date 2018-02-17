Заблокировать строительство "Северного потока-2" могут только Дания и США - Коболев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Заблокировать строительство российского "Северного потока-2" могут только две страны - это Дания и США. Об этом сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на украинском ланче в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"На мой взгляд, теперь только две страны в мире имеют возможность повлиять на этот вопрос. Первая, это Дания через географическую позицию может заблокировать этот трубопровод. И Штаты могут применить санкции. И эти санкции могут быть разрушительными для судьбы этого проекта", - сказал глава "Нафтогаза".
Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что проект "Северный поток-2" является крупным механизмом влияния на Европейский Союз.