Забити та ускладнити життя: Фонсека оприлюднив завдання “Роми” на гру з “Шахтарем”

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Португальський фахівець наголосив, що фаза оборони стане для римлян найголовнішою у майбутньому поєдинку.

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“Звичайно, ми хотіли б завтра виграти. Я не став би говорити, що фаза оборони для нас важливіша, ніж атака. Це рівні за важливістю компоненти для „Роми“. Прекрасно розуміємо, наскільки „Шахтарю“ буде складніше, якщо ми заб’ємо. Відповідно, докладемо всіх зусиль, щоб забити і максимально ускладнити супернику життя.

У Римі досягли непоганого результату, але я знаю можливості цієї команди, знаю, як футболісти „Шахтаря“ завтра будуть битися на полі до останньої хвилини, яка у них може бути самовіддача. Ні про який режим економії не може бути й мови. Нам потрібна максимальна концентрація, щоб домогтися позитивного результату”, — підкреслив Фонсека.

Нагадаємо

Перший матч команд завершився впевненим виграшем “вовків” 3:0.