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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53029 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73927 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110340 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145866 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196059 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193649 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Забить и усложнить жизнь: Фонсека обнародовал задачи “Ромы” на игру с “Шахтером”

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал о задачах на игру 1/8 финала Лиги Европы с “Шахтером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Детали

Португальский специалист подчеркнул, что фаза обороны станет для римлян главной в предстоящем поединке.

Цитата

“Конечно, мы хотели бы завтра выиграть. Я не стал бы говорить, что фаза обороны для нас важнее, чем атака. Это уровне по важности компоненты для „Ромы“. Прекрасно понимаем, насколько „Шахтеру“ будет сложнее, если мы забьем. Соответственно, приложим все усилия, чтобы забить и максимально усложнить сопернику жизнь.

В Риме добились хорошего результата, но я знаю возможности этой команды, знаю, как футболисты „Шахтера“ завтра будут биться на поле до последней минуты, которая у них может быть самоотдача. Ни о какой режим экономии не может быть и речи. Нам нужна максимальная концентрация, чтобы добиться положительного результата ”, - подчеркнул Фонсека.

Напомним

Первый матч команд завершился уверенным выигрышем “волков” 3: 0.

Украинские Национальные Новости

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