За зруйноване на Донбасі житло виплачуватимуть компенсації: затверджено порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок виплат компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Кабінет Міністрів України на своєму засіданні у середу, 2 вересня 2020, затвердив порядок використання коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою збройною агресією Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.
Віце-прем‘єр-міністр України- міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков наголосив, що у Державному бюджеті України на 2020 рік на ці цілі передбачено 20 мільйонів гривень. Мінреінтеграції визначено головним розпорядником коштів.
“Розмір компенсації постраждалим визначатиметься за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, але не більше 300 тисяч гривень”, — зазначається в повідомленні.
Також бюджетні кошти розподілятимуться серед громадян на підставі інформації про житло постраждалих, яку збиратимуть регіональні органи соціального захисту населення та органи місцевого самоврядування.
“Постраждалими визнаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, житлові будинки чи квартири яких пошкоджено чи зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, викликаної збройною агресією РФ. Грошова компенсація надаватиметься постраждалим, які є власниками житла на контрольованій урядом України території, та яке було зруйноване після 14 квітня 2014 року”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, обстеження пошкодженого та зруйнованого житла, його облік проводитимуть органи місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності військово-цивільні адміністрації.
“Уряд також доручив Донецькій і Луганські обладміністрації протягом місяця сформувати та організувати роботу комісії з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житло яких було зруйновано”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уряд виділив понад 27 тис. грн для ліквідації наслідків липневої пожежі на Луганщині.