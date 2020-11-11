За жовтень в Україні 160 людей померли від СНІДу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україні у жовтні 160 людей померли від СНІДу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
“У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу”, — повідомили у ЦГЗ.
У пресцентрі повідомили, що шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2020 року:
— гетеросексуальний — 660;
— гомосексуальний — 37;
— парентеральний — 540;
— вертикальний — 130;
— невідомий — 5.
У ЦГЗ нагадали, що PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. “Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини”.
Додається, що Україна — одна із 68 країн світу, що запровадили PrEP для профілактики ВІЛ-інфекції. “Національна програма доконтактної профілактики (PrEP) покликана зменшити рівень захворюваності на ВІЛ в Україні”, — додали у пресцентрі.
Нагадаємо, у МОЗ створили мапу медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ та гепатит С.