За жовтень в Україні 160 людей померли від СНІДу

“У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 людей померли від СНІДу”, — повідомили у ЦГЗ.

У пресцентрі повідомили, що шляхи інфікування ВІЛ в Україні у жовтні 2020 року:

— гетеросексуальний — 660;

— гомосексуальний — 37;

— парентеральний — 540;

— вертикальний — 130;

— невідомий — 5.

У ЦГЗ нагадали, що PrEP — доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. “Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини”.

Додається, що Україна — одна із 68 країн світу, що запровадили PrEP для профілактики ВІЛ-інфекції. “Національна програма доконтактної профілактики (PrEP) покликана зменшити рівень захворюваності на ВІЛ в Україні”, — додали у пресцентрі.

Нагадаємо, у МОЗ створили мапу медустанов, де можна зробити тест на ВІЛ та гепатит С.