За збут амфетаміну військовослужбовець проведе 2 роки у дисбаті

Установлено, що у квітні поточного року, водій-електрик незаконно придбав та, в подальшому, збув за грошові кошти цивільному громадянину небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено — амфетамін.

У ході судового розгляду, обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та сприяв розкриттю злочину.

Військовослужбовця визнано винним за ч.1 ст.307 (придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини) ККУ та призначено покарання у виді тримання в дисбаті протягом 2 років.