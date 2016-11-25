За збут амфетаміну військовослужбовець проведе 2 роки у дисбаті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Чернігові військовослужбовця засуджено до двох років тримання в дисциплінарному батальйоні за збут наркотичної речовини амфетамін. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Центрального регіону України.
Установлено, що у квітні поточного року, водій-електрик незаконно придбав та, в подальшому, збув за грошові кошти цивільному громадянину небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено — амфетамін.
У ході судового розгляду, обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі та сприяв розкриттю злочину.
Військовослужбовця визнано винним за ч.1 ст.307 (придбання, зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини) ККУ та призначено покарання у виді тримання в дисбаті протягом 2 років.