За сбыт амфетамина военнослужащий проведет 2 года в дисбате

Установлено, что в апреле текущего года, водитель-электрик незаконно приобрел и, в дальнейшем, сбыл за денежные средства гражданскому лицу опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - амфетамин.

В ходе судебного разбирательства, обвиняемый свою вину признал в полном объеме и способствовал раскрытию преступления.

Военнослужащий признан виновным по ч.1 ст.307 (приобретение, хранение психотропного вещества с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества) УК Украины и назначено наказание в виде содержания в дисбате в течение 2 лет.