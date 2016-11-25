За сбыт амфетамина военнослужащий проведет 2 года в дисбате
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Чернигове военнослужащий приговорен к двум годам содержания в дисциплинарном батальоне за сбыт наркотического вещества амфетамин. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Центрального региона Украины.
Установлено, что в апреле текущего года, водитель-электрик незаконно приобрел и, в дальнейшем, сбыл за денежные средства гражданскому лицу опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен - амфетамин.
В ходе судебного разбирательства, обвиняемый свою вину признал в полном объеме и способствовал раскрытию преступления.
Военнослужащий признан виновным по ч.1 ст.307 (приобретение, хранение психотропного вещества с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества) УК Украины и назначено наказание в виде содержания в дисбате в течение 2 лет.