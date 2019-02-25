За затримку трансферного платежу російському "Спартаку" присудили штраф

Сума штрафу - 260 тисяч рублів. Таке покарання "Спартак" отримав за порушення валютного законодавства.

ФК оскаржив рішення Арбітражного суду Москви від 21 лютого 2018 року, але Верховний суд РФ підтвердив, що футбольний клуб не виконав закон "Про валютний контроль".



Порушення стосується трансферу півзахисника Хурадо в англійський "Уотфорд" в 2015 року. Сума угоди склала 2 млн євро.



Згідно поданої платником податків в уповноважений банк довідки, угода повинна була бути оплачена в термін до 30 вересня 2016 року, однак кошти надійшли на банківський рахунок після закінчення зазначеного терміну. За даним фактом податковою інспекцією було складено протокол про адміністративне правопорушення, на підставі якого футбольний клуб було призначено покарання у вигляді штрафу.



Представники "Спартака", оскаржуючи рішення, вказали на неправомірність залучення клубу до адміністративної відповідальності, оскільки контракт про перехід футбольного гравця не відноситься до зовнішньоторговельних договорів і до нього не можуть застосовуватися положення закону "Про валютний контроль". Проте суд вирішив, що їх доводи є безпідставними.

Нагадаємо, як писав УНН ФК "Динамо" на протязі більше двох років не виплачує платіж солідарності спортивній школі "Юність" за трансфер Андрія Ярмоленка в німецький клуб "Боруссія".



За цим фактом порушено кримінальну справу, але майже рік слідства поки не увінчався ніякими результатами.

Керівництво школи "Юність" впевнене в небажанні Суркісів повертати борги, а тому сподівається на реакцію УЄФА з цього приводу. Мова про суму в 286 тис. євро.