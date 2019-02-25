За задержку трансферного платежа российскому "Спартаку" присудили штраф

Сумма штрафа - 260 тысяч рублей. Такое наказание "Спартак" понёс за нарушение валютного законодательства.

ФК обжаловал решение Арбитражного суда Москвы от 21 февраля 2018 года, но Верховный суд РФ подтвердил, что футбольный клуб не исполнил закон "О валютном контроле".



Нарушение касается трансфера полузащитника Хурадо в английский "Уотфорд" в 2015 году. Сумма сделки составила 2 млн евро.



Согласно представленной налогоплательщиком в уполномоченный банк справке, сделка должна была быть оплачена в срок до 30 сентября 2016 года, однако денежные средства поступили на банковский счет после истечения указанного срока. По данному факту налоговой инспекцией был составлен протокол об административном правонарушении, на основании которого футбольному клубу было назначено наказание в виде штрафа.



Представители "Спартака", оспаривая решение, указали на неправомерность привлечения клуба к административной ответственности, поскольку контракт о переходе футбольного игрока не относится к внешнеторговым договорам и к нему не могут применяться положения закона "О валютном контроле". Однако суд посчитал их доводы несостоятельными.

Напомним, как писал УНН ФК "Динамо" на протяжении более двух лет не выплачивает платеж солидарности спортивной школе "Юность" за трансфер Андрея Ярмоленка в немецкий клуб "Боруссия".



По этому факту открыто уголовное дело, но почти год следствия пока не увенчался никакими результатами.

Руководство школы "Юность" уверено в нежелании Суркисов возвращать долги, а потому надеется на реакцию УЕФА по этому поводу. Речь о сумме в 286 тыс. євро.