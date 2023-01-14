За все будуть покарані: в ОП прокоментували удар рф по житловому будинку в Дніпрі

Цитата

«Влучили в багатоквартирний будинок в Дніпрі. росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо

Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, одного під‘їзду немає, під завалами люди.