За все будуть покарані: в ОП прокоментували удар рф по житловому будинку в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував у своєму Телеграм удар рашистів по багатоквартирному будинку в Дніпрі, передає УНН.
Цитата
«Влучили в багатоквартирний будинок в Дніпрі. росіяни - терористи, які за все будуть покарані. Всі, без виключення», – зазначив Єрмак.
Нагадаємо
Російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, одного під‘їзду немає, під завалами люди.