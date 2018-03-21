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За вимагання 20 тис. грн хабара затримали директора навчального закладу

За вимагання 20 тис. грн хабара затримали директора навчального закладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. За вимагання 20 тис. грн хабара від підприємця на Черкащині затримано директора навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України спільно із слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області та оперативними працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України затримано директора одного з навчальних закладів Черкаської області після отримання ним неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн від жінки-підприємця”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що вказана особа упродовж лютого 2018 року з надуманих підстав вимагав від жінки-приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 20 тис. грн за те, що не вчинить дії щодо розірвання договору поставки товару та не подаватиме позовної заяви до суду про стягнення з неї за цим договором штрафних санкцій.

Жінка-підприємець займалася волонтерською діяльністю з самого початку збройного конфлікту на Сході України і неодноразово постачала українським захисникам продукти харчування та одяг в зону проведення АТО.

Наразі правопорушник затриманий, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення його від посади та накладення арешту на майно.

Столична прокуратура затримала керівника структурного підрозділу комунального підприємства “Київпастранс” на отриманні хабара у сумі 165 тис. грн.

Українські Національні Новини

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