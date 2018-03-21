За вымогательство 20 тыс. грн взятки задержали директора учебного заведения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. За вымогательство 20 тыс. грн взятки от предпринимателя в Черкасской области задержан директор учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"Военной прокуратурой Черкасского гарнизона Центрального региона Украины совместно со следователями следственного управления ГУ Национальной полиции в Черкасской области и оперативными работниками Управления защиты экономики в Черкасской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержан директор одного из учебных заведений Черкасской области после получения им неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. грн от женщины-предпринимателя", - говорится в сообщении.
Установлено, что указанное лицо в течение февраля 2018 года с надуманным основаниям требовал от женщины-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 20 тыс. грн за то, что не примет меры по расторжению договора поставки товара и не будет подавать исковое заявление в суд о взыскании с нее по настоящим договором штрафных санкций.
Женщина-предприниматель занималась волонтерской деятельностью с самого начала вооруженного конфликта на Востоке Украины и неоднократно поставляла украинским защитникам продукты питания и одежду в зону проведения АТО.
Сейчас правонарушитель задержан, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на имущество.
Столичная прокуратура задержала руководителя структурного подразделения коммунального предприятия "Киевпастранс" на получении взятки в сумме 165 тыс. грн.