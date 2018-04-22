За вільний інтернет: Telegram запропонував росіянам запустити паперові літачки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Соціальна мережа Telegram у неділю розіслала своїм користувачам сповіщення, в якому запропонувала росіянам 22 квітня в сьомій годині вечора запускати з вікон паперові літаки. Про це з посиланням на повідомлення пише видання Meduza, передає УНН.
“Сьомий день російська влада блокує Telegram. Якщо ви підтримуєте вільний інтернет, запустіть з вікна паперовий літак сьогодні рівно о 7 вечора”, — йдеться в повідомленні.
На підтримку акції уже виступив російський опозиціонер Олексій Навальний.
"Телеграм запропонував всім, хто підтримує свободу інтернету, сьогодні в 19.00 запустити з вікна паперовий літачок. Хороша акція. Треба підтримати і розповісти про неї всім", - написав Навальний у Twitter.
Нагадаємо, Таганський суд минулої п’ятниці задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджера на території Росії.
Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об’єктивну неможливість виконати такі вимоги.
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що “конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність”.
Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні налаштування проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того, щоб залишатися в месенджері, не потрібно буде робити.
Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з’єднанням і завантажувати оновлення для додатка.