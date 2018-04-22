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За свободный интернет: Telegram предложил россиянам запустить бумажные самолетики

Киев • УНН

 • 11084 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Социальная сеть Telegram в воскресенье разослала своим пользователям оповещение, в котором предложила россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики. Об этом со ссылкой на сообщение пишет издание Meduza, передает УНН.

За свободный интернет: Telegram предложил россиянам запустить бумажные самолетики

"Седьмой день российские власти блокируют Telegram. Если вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера", - говорится в сообщении.

В поддержку акции уже выступил российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Телеграмм предложил всем, кто поддерживает свободу интернета, сегодня в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик. Хорошая акция. Надо поддержать и рассказать о ней всем", - написал Навальный в Twitter.

Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджеру на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того, чтобы оставаться в мессенджере, не нужно будет делать.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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