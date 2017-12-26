За вихідні в Києві п'ятеро людей постраждали від падіння бурульок з дахів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За вихідні в Києві п'ять людей постраждали від падіння бурульок і снігових брил з дахів. Про це УНН повідомила радник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
“За 23 грудня три особи (постраждали від падіння бурульок і снігу — ред.), за 24 — 2, вчора не було”, — повідомила Н.Вишневська.
Як повідомляв УНН, 22 грудня у Києві від падіння бурульок постраждали дев’ять осіб, серед них одна дитина.
Нагадаємо, 24 грудня в КМДА попередили про падіння снігу та бурульок з дахів, перехожих закликали бути уважними, а власників — очистити будівлі.