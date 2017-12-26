За выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек с крыш
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. За выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и глыб снега с крыш. Об этом УНН сообщила советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
“За 23 декабря 3 человека (пострадали от падения сосулек и снега — ред.), за 24 — 2, вчера не было”, — сообщила Н.Вишневская.
Как сообщал УНН, 22 декабря у Киеве от падения сосулек пострадали девять человек, среди них один ребенок.
Напомним, 24 декабря в КГГА предупредили о падении снега и сосулек с крыш, прохожих призвали быть внимательными, а владельцев — очистить здания.