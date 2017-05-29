За вихідні до Дніпра доставили трьох поранених бійців АТО
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 травня. УНН. До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова за вихідні потрапили троє бійців АТО. Про це кореспонденту УНН повідомив головний лікар ОКЛ імені Мечнікова Сергій Риженко.
Як повідомив С.Риженко, військові отримали важкі мінно-вибухові поранення в Новозванівці, Зайцево, Красногорівці.
"Перший боєць знаходиться у вкрай важкому стані. Він отримав серйозні поранення голови. Лікарі вже прооперували потерпілого: дістали уламки та розбиті кості черепа. Хлопцеві 20 років, він зі Львівської області. Наразі він знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів", - наголосив він.
За його словами, другий та третій бійці отримали менш важкі поранення. Їх життю наразі нічого не загрожує.
Як повідомляв УНН, російсько-терористичні бандформування 48 разів відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.