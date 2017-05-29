За выходные в Днепр доставили трех раненых бойцов АТО
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 мая. УНН. В Днепропетровский областной клинической больницы имени Мечникова за выходные попали трое бойцов АТО. Об этом корреспонденту УНН сообщил главный врач ОКБ имени Мечникова Сергей Рыженко.
Как сообщил С.Рыженко, военные получили тяжелые минно-взрывные ранения в Новозвановке, Зайцево, Красногоровке.
"Первый боец находится в крайне тяжелом состоянии. Он получил серьезные ранения головы. Врачи уже прооперировали пострадавшего: извлекли обломки и разбитые кости черепа. Парню 20 лет, он из Львовской области. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких", - подчеркнул он.
По его словам, второй и третий бойцы получили менее тяжелые ранения. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
Как сообщал УНН, российско-террористические бандформирования 48 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.