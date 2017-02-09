За відмову поновити реалізацію алкоголю вночі чиновникам КМДА може загрожувати кримінальна відповідальність - адвокат

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний суд України виніс рішення про те, що місцеві органи влади не мають права встановлювати торговельні обмеження на продаж алкоголю. Тепер, міські ради, що приймали відповідні заборони, мають скасувати свої рішення. У протилежному випадку це може слугувати приводом для відкриття кримінальної провадження. Про це повідомив адвокат Іван Ліберман в ефірі однієї із столичних радіостанцій, передає УНН.