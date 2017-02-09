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За відмову поновити реалізацію алкоголю вночі чиновникам КМДА може загрожувати кримінальна відповідальність - адвокат

Київ • УНН

 • 10264 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховний суд України виніс рішення про те, що місцеві органи влади не мають права встановлювати торговельні обмеження на продаж алкоголю. Тепер, міські ради, що приймали відповідні заборони, мають скасувати свої рішення. У протилежному випадку це може слугувати приводом для відкриття кримінальної провадження. Про це повідомив адвокат Іван Ліберман в ефірі однієї із столичних радіостанцій, передає УНН.

За відмову поновити реалізацію алкоголю вночі чиновникам КМДА може загрожувати кримінальна відповідальність - адвокат

“Безперечно, вони повинні винести окреме рішення, яке буде скасовувати попереднє, інакше буде або стаття № 382 ККУ "Невиконання судового рішення“, якщо там чітко прописано, що вони повинні це зробити, або це буде відкриттям кримінального провадження за статтею № 367 ККУ "Службова недбалість“, тому що я бачу певні ознаки злочину”, — повідомив він.

Також, за словами І.Лібермана, за невиконання відповідного рішення відповідальність буде спрямована на тих осіб, які ставили підписи під протоколами та під постановами, які обмежили права людей.

Більше того, І.Ліберман зазначив, що наразі підприємці, які відмовилися від продажу алкоголю вночі, можуть претендувати на компенсації. Адже мова про нанесення, і завдано моральної шкоди та матеріального збитку.

За словами юриста, в цивільному судочинстві окремо є стаття щодо приниження честі і гідності та ділової репутації, чого теж у майбутньому можуть домагатися підприємці.

Нагадаємо, у вересні минулого року Київська міська рада прийняла рішення про обмеження продажу алкогольних напорів вночі у стаціонарних закладах торгівлі.

В АМКУ зобов’язали столичні органи влади це рішення скасувати, оскільки воно суперечить законам і створює неконкурентні умови на ринку.

Столична влада на разі продовжує ігнорувати виконання вимог АМКУ, чим на переконання юристів, порушує права бізнесу.

Також, нагадаємо, самі кияни позитивних змін від нічної заборони продажу алкогольних напоїв в столиці на собі не відучили. На думку опитаний мешканців Києва такий крок міськради лише сприятиме розвитку самогоноваріння

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