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За отказ возобновить реализацию алкоголя ночью чиновникам КГГА может угрожать уголовная ответственность - адвокат

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный суд Украины вынес решение о том, что местные органы власти не имеют права устанавливать торговые ограничения на продажу алкоголя. Теперь, городские советы, которые принимали соответствующие запреты, должны отменить свои решения. В противном случае это может служить поводом для открытия уголовного производства. Об этом сообщил адвокат Иван Либерман в эфире одной из столичных радиостанций, передает УНН.

За отказ возобновить реализацию алкоголя ночью чиновникам КГГА может угрожать уголовная ответственность - адвокат

"Безусловно, они должны вынести отдельное решение, которое будет отменять предыдущее, иначе будет или статья № 382 УК "Неисполнение судебного решения", если там четко прописано, что они должны это сделать, или это будет открытием уголовного производства по статье №367 УК "Служебная халатность", потому что я вижу определенные признаки преступления", - сообщил он.

Также, по словам И.Либермана, за невыполнение соответствующего решения ответственность будет направлена ​​на тех людей, которые ставили подписи под протоколами и под постановлениями, которые ограничили права людей.

Более того, И.Либерман отметил, что в настоящее время предприниматели, которые отказались от продажи алкоголя ночью, могут претендовать на компенсации. Ведь речь о нанесении, и причинении морального вреда и материального ущерба.

По словам юриста, в гражданском судопроизводстве отдельно есть статья о унижение чести и достоинства и деловой репутации, чего тоже в будущем могут добиваться предприниматели.

Напомним, в сентябре прошлого года Киевский городской совет принял решение об ограничении продажи алкогольных напитков ночью в стационарных заведениях торговли.

В АМКУ обязали столичные органы власти это решение отменить, поскольку оно противоречит законам и создает неконкурентные условия на рынке.

Столичная власть продолжает игнорировать выполнение требований АМКУ, чем по мнению юристов, нарушает права бизнеса.

Также, напомним, сами киевляне положительных изменений от ночного запрета продажи алкогольных напитков в столице на себе не ощутили. По мнению опрошенных жителей Киева такой шаг горсовета только будет способствовать развитию самогоноварения.

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