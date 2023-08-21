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За відкриття фейкового обмінника у Києві затримали 18-річного

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У Києві затримали 18-річного шахрая, який підозрюється у тому, що облаштував фейковий обмінник та заволодів 58 тис. дол., повідомили у понеділок у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"Затримано та повідомлено про підозру 18-річному уродженцю Запорізької області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України)", - вказали у прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками облаштували на території Шевченківського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. "Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про обмін валюти. На вказане оголошення відреагував чоловік з дружиною, які хотіли обміняти 58 тис. доларів США. Зловмисники декілька разів змінювали місце «зустрічі», прибувши у кінцевому результаті до фейкового обмінника", - розповіли у прокуратурі.

Як зазначається, отримавши від подружжя гроші для обміну, підозрюваний втік з приміщення через таємний вихід разом з валютою.

Підозрюваного затримали "по гарячих слідах". Наразі встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

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