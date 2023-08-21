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За открытие фейкового обменника в Киеве задержали 18-летнего

За открытие фейкового обменника в Киеве задержали 18-летнего

Киев • УНН

 • 1049204 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Киеве задержали 18-летнего мошенника, который подозревается в том, что обустроил фейковый обменник и завладел 58 тыс. долл., сообщили в понедельник в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"Задержан и сообщено о подозрении 18-летнему уроженцу Запорожской области по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины)", - указали в прокуратуре.

Согласно материалам следствия, подозреваемый вместе с сообщниками обустроили на территории Шевченковского района города Киева фейковый пункт обмена валют. "Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники разместили на сайте miniaylo.finance.ua объявление об обмене валюты. На указанное объявление отреагировал мужчина с женой, которые хотели обменять 58 тыс. долларов США. Злоумышленники несколько раз меняли место «встречи», прибыв в конечном итоге в фейковый обменник", - рассказали в прокуратуре.

Как отмечается, получив от супругов деньги для обмена, подозреваемый сбежал из помещения через тайный выход вместе с валютой.

Подозреваемого задержали "по горячим следам". Сейчас устанавливаются другие участники преступной схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества.

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