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За ведення війни проти України засуджено 31 військовослужбовця РФ – А.Матіос

За ведення війни проти України засуджено 31 військовослужбовця РФ – А.Матіос

Київ • УНН

 • 7785 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Загалом за ведення агресивної війни проти України засуджено 31 військовослужбовця РФ. Про таке в ефірі “5 каналу” повідомив заступник Генерального прокурора України — Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

Те, що російські спецпризначенці Александров і Єрофеєв були обміняні і не оскаржили свої вироки свідчить про визнання Росією агресії проти України.

“У нас є вироки суддів по військовослужбовцям РФ. Усі бачили Александрова та Єрофеєва — вони засуджені до 12 та 14 років і не оскаржили ці вироки, бо їх обмінювали. Про що це говорить? Вони визнали свою війну, і те , що приймали участь в агресивній війні відносно нашої держави на території нашої держави — це беззаперечні докази. І таких фактів, я б міг навести багато.... 57 чоловік засуджено з них 31 військовий РФ — це вироки українського суду. Фактично обвинувальні акти ще доправлені в суд відносно 27 осіб,” — зауважив А.Матіос.

Як повідомляв УНН, А.Матіос заявив, що Ю.Луценко планує представляти держобвинувачення у суді над В.Януковичем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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