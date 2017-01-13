За ведение войны против Украины осужден 31 военнослужащий РФ - А.Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Всего за ведение агрессивной войны против Украины осуждено 31 военнослужащего РФ. Об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
То, что российские спецназовцы Александров и Ерофеев были обменены и не обжаловали свои приговоры свидетельствует о признании Россией агрессии против Украины.
"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели Александрова и Ерофеева - они приговорены к 12 и 14 лет и не обжаловали эти приговоры, так как их обменивали. О чем это говорит? Они признали свою войну, и то, что принимали участие в агрессивной войне относительно нашего государства на территории нашего государства - это неоспоримые доказательства. И таких фактов, я бы мог привести много .... 57 человек осуждено из них 31 военный РФ - это приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 человек ", - отметил А.Матиоса.
Как сообщал УНН, А.Матиос заявил, что Ю.Луценко планирует представлять гособвинение в суде над Януковичем.