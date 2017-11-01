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За вбивство Хараберюша відповідальний бойовик з позивним "Ленін"

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. За вбивство контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша відповідальний бойовик "Ленін". Про це вчора під час брифінгу повідомив Голова СБУ Василь Грицак, передає УНН з посиланням на речника СБУ Олену Гітлянську.

"Служба безпеки України встановила, що бойовик на прізвисько "Ленін" керує Центром спеціальних операцій так званого МГБ ДНР, створеного під кураторством російських спецслужб. Саме він та його підопічні відповідальні за вбивство контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша,"  - повідомила речник.

Також вона додала, що виконавиця диверсії вже затримана. Військова прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо 31 березня 2017 року полковника СБУ Олександра Харабарюша підірвали в автомобілі.

Кримінальне провадження розслідувалося за ч.3 ст.258 ККУ (Терористичний акт).

Українські Національні Новини

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