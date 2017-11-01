За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 10387 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 71489 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136390 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109725 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111885 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109471 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101949 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106265 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102966 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148795 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"

За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"

Киев  •  УНН

 • 17408 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. За убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша ответственный боевик "Ленин". Об этом вчера на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Служба безопасности Украины установила, что боевик по кличке "Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого МГБ ДНР, созданного под кураторством российских спецслужб. Именно он и его подопечные ответственные за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша", - сообщила пресс-секретарь.

Также она добавила, что исполнительница диверсии уже задержана. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Напомним 31 марта 2017 полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).

Украинские Национальные Новости

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