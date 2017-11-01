За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"

"Служба безопасности Украины установила, что боевик по кличке "Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого МГБ ДНР, созданного под кураторством российских спецслужб. Именно он и его подопечные ответственные за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша", - сообщила пресс-секретарь.

Также она добавила, что исполнительница диверсии уже задержана. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Напомним 31 марта 2017 полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.

Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).