За убийство Хараберюша ответственный боевик с позывным "Ленин"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. За убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша ответственный боевик "Ленин". Об этом вчера на брифинге сообщил председатель СБУ Василий Грицак, передает УНН со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
"Служба безопасности Украины установила, что боевик по кличке "Ленин" руководит Центром специальных операций так называемого МГБ ДНР, созданного под кураторством российских спецслужб. Именно он и его подопечные ответственные за убийство контрразведчика СБУ Александра Хараберюша", - сообщила пресс-секретарь.
Также она добавила, что исполнительница диверсии уже задержана. Военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.
Напомним 31 марта 2017 полковника СБУ Александра Харабарюша взорвали в автомобиле.
Уголовное производство расследовалось по ч.3 ст.258 УК (террористический акт).