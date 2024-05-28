За тиждень 190 українців госпіталізували через ускладнення Covid-19
Київ • УНН
Протягом тижня з 13 по 19 травня 190 українців, у тому числі 18 дітей, були госпіталізовані через ускладнення Covid-19.
Упродовж тижня 190 українців потрапили до лікарень через ускладнення Covid-19, серед них 18 дітей. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.
Деталі
МОЗ зазначає, що з 13 до 19 травня медики зареєстрували в Україні 459 випадків захворювання на Covid-19.
Медичну допомогу у стаціонарі отримали 18 дітей.
Загалом протягом 13-19 травня через ускладнення ГРВІ, грипу та Covid-19 до медзакладів госпіталізували 2 786 українців, із них 1 763 – діти.
Кількість захворілих на ГРВІ, грип та Covid-19, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися.
За тиждень з 13 до 19 травня на ГРВІ, грип та Covid-19 перехворіло 103 108 людей, із них 62 609 – діти. Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на Covid-19.
Контекст
Наразі в Україні виявлено 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту "Омікрон". За перебігом захворювання штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності.
Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям із групи ризику рекомендована вакцинація.
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