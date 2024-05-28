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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

За неделю 190 украинцев госпитализировали из-за осложнений Covid-19

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 23:10  •  861 просмотра

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В течение недели с 13 по 19 мая 190 украинцев, в том числе 18 детей, были госпитализированы из-за осложнений Covid-19.

В течение недели 190 украинцев попали в больницы из-за осложнений Covid-19, среди них 18 детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

Минздрав отмечает, что с 13 по 19 мая медики зарегистрировали в Украине 459 случаев заболевания Covid-19.

Медицинскую помощь в стационаре получили 18 детей.

Всего в течение 13-19 мая из-за осложнений ОРВИ, гриппа и Covid-19 в медучреждения госпитализировали 2 786 украинцев, из них 1 763 - дети.

Количество заболевших ОРВИ, гриппом и Covid-19, по сравнению с предыдущей неделей, продолжает снижаться.

За неделю с 13 по 19 мая ОРВИ, гриппом и Covid-19 переболело 103 108 человек, из них 62 609 - дети. Зарегистрировано 7 летальных случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на Covid-19.

Контекст

Сейчас в Украине выявлено 36 различных типов коронавируса - все вокруг субварианта «Омикрон». По течению заболевания штамм «Омикрон» преимущественно протекает как обычная респираторная болезнь и не вызывает тяжелой кислородной зависимости.

Однако остается опасным для групп риска: людей с патологиями, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, старше 60 лет. Поэтому людям из группы риска рекомендована вакцинация.

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-1927 мая 2024, 13:00 • 14608 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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