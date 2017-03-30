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За цей рік зафіксовано 116 жертв серед мирного населення в АТО - А.Хуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Минулого тижня СММ підтвердило інформацію про 7 жертв серед цивільного населення, у тому числі про одну загибель. З урахуванням цих даних число жертв за цей рік серед цивільного населення сягає 116 осіб, серед них 21 загиблий та 95 поранених”, — зазначив А.Хуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кількість жертв серед мирного населення на Луганщині різко зросла – А.Хуг

За його словами, цього б не трапилось,якби там не було зброї в зоні АТО.

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