За этот год зафиксировано 116 жертв среди мирного населения в АТО - А.Хуг

"На прошлой неделе СММ подтвердило информацию о 7 жертвах среди гражданского населения, в том числе об одной смерти. С учетом этих данных число жертв за этот год среди гражданского населения достигает 116 человек, среди них 21 погибший и 95 раненых", - отметил А.Хуг.

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По его словам, этого не случилось, если бы там не было оружия в зоне АТО.