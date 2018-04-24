За три твіти: Фейгіна у РФ позбавили статусу адвоката
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російського адвоката Марка Фейгіна позбавили адвокатського статусу. Про це Фейгін повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Отже, мене позбавили статусу адвоката", - написав Фейгін.
Згодом він повідомив, що адвокатського статусу його "позбавили за три твіти".
"Чого чекати від російської адвокатури, що вигнулась в поклоні перед Кремлем! Позорисько", - додав Фейгін.
Нагадаємо, у липні 2017 року російський адвокат Марк Фейгін отримав адвокатський статус в Україні.
Додамо, що серед підзахисних Марка Фейгіна була українська льотчиця, а нині народний депутат України Надія Савченко.