За три твиты: Фейгина в РФ лишили статуса адвоката
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российского адвоката Марка Фейгина лишили адвокатского статуса. Об этом Фейгин сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Итак, меня лишили статуса адвоката", - написал Фейгин.
Впоследствии он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твита".
"Чего ожидать от российской адвокатуры, что выгнулась в поклоне перед Кремлем! Позорище", - добавил Фейгин.
Напомним, в июле 2017 года российский адвокат Марк Фейгин получил адвокатский статус в Украине.
Добавим, что среди подзащитных Марка Фейгина была украинская летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко.