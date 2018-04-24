За три твиты: Фейгина в РФ лишили статуса адвоката

"Итак, меня лишили статуса адвоката", - написал Фейгин.

Впоследствии он сообщил, что адвокатского статуса его "лишили за три твита".

"Чего ожидать от российской адвокатуры, что выгнулась в поклоне перед Кремлем! Позорище", - добавил Фейгин.

Напомним, в июле 2017 года российский адвокат Марк Фейгин получил адвокатский статус в Украине.

Добавим, что среди подзащитных Марка Фейгина была украинская летчица, а ныне народный депутат Украины Надежда Савченко.