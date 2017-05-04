За три місяці з зарплати депутатів вирахували 1,7 млн грн за прогули – КВУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За перший квартал 2017 року із заробітної плати народних депутатів було вирахувано 1,748 млн грн за пропуски засідань Верховної Ради, передає УНН із посиланням на сайт Комітету виборців України (КВУ).
Як зазначається в повідомленні, якщо депутат пропускає пленарне засідання парламенту, то зарплата йому за цей час не нараховується.
За даними дослідження КВУ, проведеного в рамках проекту “Дослівно”, лише 10% депутатів (41 із 423) відвідали всі засідання Ради у 2017 році.
Окремі нардепи не з’являлися в парламенті впродовж місяців. Так, в січні — лютому всі засідання Ради пропустили п’ятеро депутатів, у березні — восьмеро, у квітні — семеро. У квітні, за даними письмової та електронної реєстрації, всі засідання пропустили Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Петро Сабашук, Євген Бакулін, Вячеслав Богуслаєв, Олександр Онищенко та Сергій Клюєв.
Загалом у 2017 році, за даними письмової реєстрації, найкраще відвідували засідання Ради члени фракції “Народного фронту” (в середньому на засідання реєструвалися 86% депутатів), БПП та Радикальної партії Олега Ляшка (по 84%). Найгіршою була відвідуваність у “Відродження” (65%) та “Волі народу” (64%).
Як повідомляв УНН, 11 депутатів Верховної Ради жодного разу не проголосували у квітні поточного року на пленарних засіданнях парламенту.