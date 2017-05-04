За три месяца из зарплаты депутатов высчитали 1,7 млн грн за прогулы – КИУ

Как отмечается в сообщении, если депутат пропускает пленарное заседание парламента, то зарплата ему за это время не начисляется.

По данным исследования КИУ, проведенного в рамках проекта “Дословно”, только 10% депутатов (41 из 423) посетили все заседания Рады в 2017 году.

Отдельные нардепы не появлялись в парламенте на протяжении месяцев. Так, в январе — феврале все заседания Рады пропустили пять депутатов, в марте — восемь, в апреле — семь. В апреле, по данным письменной и электронной регистрации, все заседания пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Всего в 2017 году, по данным письменной регистрации, лучше всех посещали заседания Рады члены фракции “Народного фронта” (в среднем на заседание регистрировались 86% депутатов), БПП и Радикальной партии Олега Ляшко (по 84%). Наихудшей была посещаемость у “Видродження” (65%) и “Воли народа” (64%).

Как сообщал УНН, 11 депутатов Верховной Рады ни разу не проголосовали в апреле текущего года на пленарных заседаниях парламента.