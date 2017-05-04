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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За три месяца из зарплаты депутатов высчитали 1,7 млн грн за прогулы – КИУ

Киев • УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. За первый квартал 2017 года из заработной платы народных депутатов высчитали 1,748 млн грн за пропуски заседаний Верховной Рады, передает УНН со ссылкой на сайт Комитета избирателей Украины (КИУ).

За три месяца из зарплаты депутатов высчитали 1,7 млн грн за прогулы – КИУ

Как отмечается в сообщении, если депутат пропускает пленарное заседание парламента, то зарплата ему за это время не начисляется.

По данным исследования КИУ, проведенного в рамках проекта “Дословно”, только 10% депутатов (41 из 423) посетили все заседания Рады в 2017 году.

Отдельные нардепы не появлялись в парламенте на протяжении месяцев. Так, в январе — феврале все заседания Рады пропустили пять депутатов, в марте — восемь, в апреле — семь. В апреле, по данным письменной и электронной регистрации, все заседания пропустили Дмитрий Ярош, Андрей Белецкий, Петр Сабашук, Евгений Бакулин, Вячеслав Богуслаев, Александр Онищенко и Сергей Клюев.

Всего в 2017 году, по данным письменной регистрации, лучше всех посещали заседания Рады члены фракции “Народного фронта” (в среднем на заседание регистрировались 86% депутатов), БПП и Радикальной партии Олега Ляшко (по 84%). Наихудшей была посещаемость у “Видродження” (65%) и “Воли народа” (64%).

Как сообщал УНН, 11 депутатов Верховной Рады ни разу не проголосовали в апреле текущего года на пленарных заседаниях парламента.

Украинские Национальные Новости

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