За три місяці сталося 120 ДТП за участі мотоциклістів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Упродовж січня-березня цього року сталося 120 ДТП за участю мотоциклістів, у яких загинуло 14 людей. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на журналістський запит УНН.
"Відповідно до даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" з 01.01.2019 до 26.03.2019 сталося 120 ДТП, у яких 14 осіб загинуло", - йдеться у повідомленні відомства.
Водночас там зазначили, що у цих ДТП травмувалися 85 людей.
Нагадаємо, що у минулому 2018 році сталось понад 2,2 тис. ДТП за участі мотоциклістів, у яких загинуло 228 людей.
Як повідомляв УНН, з початку цього року сталося більш ніж сотня ДТП за участі патрульних.