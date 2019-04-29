За три месяца произошло 120 ДТП с участием мотоциклистов

"Согласно данным информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" с 01.01.2019 до 26.03.2019 произошло 120 ДТП, в которых 14 человек погибли", - говорится в сообщении ведомства.

В то же время там отметили, что в этих ДТП травмированы 85 человек.

Напомним, что в прошлом 2018 году произошло более 2,2 тыс. ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 228 человек.

Как сообщал УНН, с начала этого года произошло более сотни ДТП с участием патрульных.