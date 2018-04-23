За торгівлю наркотиками двох поліцейських на Вінничині засуджено до 7 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. За збут наркотиків до 7 років позбавлення волі засуджено двох вінницьких поліцейських. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє речник генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
"Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області прийняв до уваги беззаперечні докази публічного обвинувача військової прокуратури Центрального регіону України та засудив двох колишніх співробітників поліції за збут наркотичної речовини до 7 років ув'язнення", - написав Лисенко.
За його словами, вказані "перевертні в погонах" викриті 23 травня 2017 року військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України спільно із працівниками Головного управління Служби безпеки України під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконний збут наркотичних речовин) Кримінального кодексу України.
Зокрема, інспектор та старший оперуповноважений одного з секторів реагування патрульної поліції Калинівського відділу поліції Головного управління НП у Вінницькій області здійснювали придбання, перевезення та збут особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс".
Також, вироком суду ухвалено конфіскувати в дохід держави вилучені у поліцейських кошти та майно під час затримання.
Нагадаємо, правоохоронці Рівненщини викрили своїх колег із Вінницької поліції на торгівлі службовою інформацією МВС України.